دبیر کمیته گردشگری سلامت کشور گفت: ایجاد مرجع معتبر ملی برای معرفی خدمات و ظرفیتهای گردشگری سلامت ایران ضروری است. این پرتال با هدف یکپارچهسازی اطلاعات و تقویت اعتماد بازارهای هدف، نقش کلیدی ایفا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دیاکو عباسی در سومین نشست کمیته حرفهای ایجاد سکوی ملی مرکز اطلاعرسانی و معرفی گردشگری سلامت ایران (پرتال ملی گردشگری سلامت ایران) که با حضور نمایندگان دستگاههای عضو شورای راهبری گردشگری سلامت کشور در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد این سکو یک اقدام صرفاً فناورانه نیست، بلکه گامی راهبردی برای شکلدهی به یک مرجع رسمی، شفاف و قابل اعتماد در حوزه گردشگری سلامت کشور است.
او با اشاره به بررسی پیشنویس سند راهبردی این سکو افزود: در این نشست تلاش شد وظایف و نقش هر یک از دستگاههای مسئول بهصورت دقیق تبیین شود تا با پرهیز از موازیکاری، فرآیند یکپارچهسازی و ساماندهی گردشگری سلامت با سرعت و انسجام بیشتری دنبال شود.
عباسی با تأکید بر نقش این پرتال در برندینگ بینالمللی ایران تصریح کرد: پرتال ملی گردشگری سلامت در کنار سامانه ملی گردشگری سلامت، میتواند تصویر حرفهایتر و منسجمتری از توانمندیهای پزشکی، درمانی و گردشگری ایران به بیماران بینالمللی ارائه دهد و زمینهساز افزایش اعتماد و جذب هدفمند گردشگران سلامت شود.
دبیر کمیته گردشگری سلامت خاطرنشان کرد: تقویت شفافیت اطلاعات، تسهیل دسترسی بیماران خارجی و معرفی ظرفیتهای دارای مجوز، از مهمترین کارکردهای این سکو خواهد بود و انتظار میرود با راهاندازی آن، شاهد جهشی معنادار در حضور ایران در بازار جهانی گردشگری سلامت باشیم.