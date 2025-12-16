رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان گفت: ۳ میلیارد تومان اعتبار استانی برای تکمیل عملیات مرمت موزه‌های مفاخر و فرش شهرستان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجاهد کرباسی افزود: ۳ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات استانی برای اتمام مرمت این دو مجموعه فرهنگی_گردشگری اختصاص‌یافته است که از این میزان ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به موزه مفاخر اردکان و ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به موزه فرش اردکان تعلق دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان با اشاره به اهمیت این موزه‌ها در حفظ هویت تاریخی و توسعه گردشگری شهرستان افزود: موزه مفاخر اردکان که در بنای تاریخی خانه آیت‌الله خاتمی قرار دارد و همچنین موزه فرش اردکان، از مراکز شاخص فرهنگی شهر محسوب می‌شوند و تکمیل مرمت آنها نقش مؤثری در افزایش جذابیت گردشگری اردکان خواهد داشت.