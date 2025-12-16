رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: این دانشگاه با برخورداری از ۲۳ دانشکده و حدود ۱۵ پژوهشکده و مرکز پژوهشی فعال، تلاش می‌کند سهم خود را در ارتقای آموزش و پژوهش کشور و حضور اثرگذار در عرصه بین‌المللی به‌خوبی ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید محمودرضا آقامیری امروز در بیست‌وششمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور، با خیرمقدم به اساتید و رؤسای دانشگاه‌های حاضر با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه شهید بهشتی افزود: برخی از دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه جزو مراکز ویژه و پیشرو کشور به شمار می‌روند که از جمله آن‌ها می‌توان به پژوهشکده گیاهان دارویی و مواد اولیه دارویی اشاره کرد که به‌عنوان نخستین پژوهشکده تخصصی در این حوزه در کشور فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی گفت: پژوهشکده انرژی، دانشکده مهندسی هسته‌ای و پژوهشکده محیط زیست نیز از دیگر مراکز فعال و عملیاتی دانشگاه شهید بهشتی هستند که به‌صورت مستمر در حوزه‌های تخصصی خود فعالیت می‌کنند و امید است بتوانیم در کنار سایر محققان کشور در همه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، نقش مؤثری در ارتقای سطح آموزش و پژوهش کشور ایفا کنیم.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به جایگاه بین‌المللی این دانشگاه افزود: دانشگاه شهید بهشتی در سال‌های اخیر تلاش کرده است شرایط خود را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد و امروز جزو دانشگاه‌های برگزیده کشور در عرصه بین‌الملل محسوب می‌شود و نقش خود را به‌عنوان یک دانشگاه جامع، فعال و اثرگذار در سطح جهانی ایفا می‌کند.

آقامیری گفت: حضور اساتید، رؤسا و فرهیختگان علمی کشور در این مراسم برای ما قوت قلب است و امیدواریم این حضور و برکت آن بتواند در مسیری که پیش گرفته‌ایم تأثیرگذار باشد و این مسیر را با قوت و قدرت بیشتری ادامه دهیم.

در این مراسم ، ۵۴ پژوهشگر برتر بیست و ششمین دوره جشنواره خوارزمی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی و مدیرکل پژوهشی وزارت علوم در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی معرفی و تجلیل شدند.



مدیرکل پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده بیست و ششمین جشنواره خوارزمی با اشاره به برگزاری ۲۵ دوره جشنواره خوارزمی گفت: این جشنواره با نگرشی جامع به نظام علم، پژوهش و فناوری کشور، تاکنون زمینه تقدیر از بیش از ۸۷۰ پژوهشگر، فناور و نوآور برگزیده را فراهم کرده است.

نژاد ابراهیمی افزود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با برگزاری ۲۵ دوره جشنواره خوارزمی از پژوهشگران، فناوران و نوآوران کشور، گامی ارزشمند در جهت ارج نهادن به خدمات نخبگان علمی برداشته است.

وی گفت: این جشنواره، با نگرشی جامع به نظام پژوهش و فناوری کشور، تاکنون از بیش از ۸۷۰ نفر از اعضای هیات علمی و پژوهشگران برجسته کشور تقدیر کرده است.

نژاد ابراهیمی، گفت: بر اساس آمار پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور در ادوار گذشته جشنواره، در سال ۱۳۸۵ و در هفتمین دوره جشنواره ۶۲ نفر به‌عنوان برگزیده معرفی شدند. در سال ۱۳۸۶ (دوره هشتم) تعداد برگزیدگان به ۷۰ نفر رسید و همین تعداد در سال ۱۳۸۷ و نهمین دوره جشنواره نیز تکرار شد و در دهمین دوره در سال ۱۳۸۸، شمار برگزیدگان به ۸۰ نفر افزایش یافت.

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: در سال ۱۳۸۹ و یازدهمین دوره جشنواره، ۱۰۳ نفر به‌عنوان برگزیده معرفی شدند که بیشترین تعداد برگزیدگان را در میان دوره‌ها به خود اختصاص داد. در سال ۱۳۹۰ (دوازدهمین دوره) تعداد برگزیدگان ۵۲ نفر بود و در سال ۱۳۹۱ و سیزدهمین دوره، این رقم به ۵۸ نفر رسید. در چهاردهمین دوره در سال ۱۳۹۲ تعداد برگزیدگان ۳۳ نفر و در سال ۱۳۹۳ و پانزدهمین دوره، ۱۵ نفر اعلام شدند. در شانزدهمین دوره جشنواره در سال ۱۳۹۴، ۱۸ نفر به‌عنوان برگزیده معرفی شدند و در سال ۱۳۹۵ و هفدهمین دوره، این تعداد به ۲۰ نفر افزایش یافت.

نژاد ابراهیمی، با بیان اینکه در هجدهمین دوره در سال ۱۳۹۶ تعداد برگزیدگان ۲۰ نفر بوده است؛ تاکید کرد: در نوزدهمین دوره در سال ۱۳۹۷، ۳۴ نفر و در بیستمین دوره در سال ۱۳۹۸، ۳۳ نفر به‌عنوان برگزیده جشنواره معرفی شدند.

وی گفت: در سال ۱۳۹۹ و بیست‌ویکمین دوره جشنواره، ۲۹ نفر برگزیده شدند. این تعداد در سال ۱۴۰۰ و بیست‌ودومین دوره به ۳۳ نفر رسید. در سال ۱۴۰۱ و بیست‌وسومین دوره جشنواره، ۵۰ نفر و در سال ۱۴۰۲ و بیست‌وچهارمین دوره، ۷۱ نفر به‌عنوان برگزیده معرفی شدند. در نهایت، در سال ۱۴۰۳ و بیست‌وپنجمین دوره جشنواره نیز ۷۱ نفر از پژوهشگران، فناوران و نوآوران کشور مورد تقدیر قرار گرفتند.

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم، تأکید کرد: در راستای توسعه، ترویج پژوهش و فناوری و حمایت از پژوهشگران، فناوران و نوآوران کشور و با عنایت به برگزاری جشنواره پژوهش، فرآیند شناسایی و معرفی برگزیدگان این جشنواره مطابق ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوطه انجام می‌پذیرد.

نژاد ابراهیمی درباره روند برگزاری جشنواره توضیح داد: متقاضیان، باید نسبت به تکمیل و ارسال مدارک مورد نیاز در بازه زمانی تعیین‌شده از طریق سامانه مربوط اقدام کنند و بررسی پرونده‌ها پس از پایان مهلت مقرر و بر اساس شاخص‌ها و معیار‌های مصوب صورت خواهد گرفت.

وی یادآورشد: در راستای سیاست‌های کلان نظام علم، پژوهش و فناوری کشور و با هدف شناسایی، حمایت و تقدیر از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برتر، جشنواره خوارزمی هر سال با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی و پژوهشی برگزار می‌شود.

معیار‌های انتخاب پژوهشگران برگزیده

نژاد ابراهیمی، درباره مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب پژوهشگران برگزیده این جشنواره علمی گفت: نقش‌آفرینی مؤثر در تولید، نقش مؤثر در ارتباط با صنعت و جامعه، حضور فعال و اثرگذار در مجامع علمی داخلی و بین‌المللی، خلق آثار فاخر علمی و فرهنگی از جمله تألیف کتاب، نظریه‌پردازی، تصنیف و آثار هنری ارزشمند از معیار‌های اصلی در فرآیند ارزیابی و انتخاب پژوهشگران به شمار می‌رود.

معرفی ۴۸۱ پژوهشگر به دبیرخانه جشنواره

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم، اضافه کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، در مجموع ۴۸۱ پژوهشگر و پژوهشگر جوان، فناوران و نوآوران و حوزه ارتباط با جامعه و صنعت به دبیرخانه جشنواره پژوهش معرفی شده‌اند که این افراد در گروه‌های مختلف فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی، دامپزشکی، هنر و معماری و پزشکی فعال بوده‌اند.

نژاد ابراهیمی، با بیان اینکه بیشترین تعداد مربوط به حوزه فنی و مهندسی با ۱۵۰ برگزیده است؛ تاکید کرد: پس از آن، علوم پایه با ۹۰ نفر، علوم انسانی ۹۴ نفر، کشاورزی با ۴۳ نفر، دامپزشکی با۴ نفر، پزشکی با ۹ نفر و هنر و معماری با ۸ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

به گفته وی، از مجموع افراد معرفی‌شده، ۲۴۵ نفر پژوهشگر، ۹۴ نفر پژوهشگر جوان و ۸۶ نفر فناور و نوآور بوده‌اند. همچنین، ۵۹ نفر از معرفی‌شدگان در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت فعالیت داشته‌اند.

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم، افزود: ۲۸۶ نفر از سوی دانشگاه‌ها، ۲۷ نفر از مراکز پژوهشی، ۲۱ نفر از دستگاه‌های اجرایی و۶ نفر از نهاد‌های عمومی غیردولتی هستند که در مجموع به ۳۳۹ پژوهشگر می‌رسد.

نژاد ابراهیمی، با اشاره به تفکیک جنسیتی معرفی‌شدگان گفت: در تفکیک جنسیتی معرفی‌شدگان، ۳۰۰ نفر آقا و ۳۹ نفر خانم ثبت شده‌اند. در بخش پژوهشگران، ۲۱۹ نفر آقا و ۲۶ نفر خانم و در بخش پژوهشگران جوان نیز ۸۱ نفر آقا و ۱۳ نفر خانم حضور داشته‌اند.

وی اضافه کرد: بر اساس این گزارش، در مجموع ۱۸۵ پرونده مربوط به فناوران و نوآوران با دریافت اطلاعات اولیه در سامانه جشنواره به ثبت رسیده است. از این تعداد، ۸۶ پرونده که کامل بودند بررسی شده است.

نژاد ابراهیمی، با اشاره به پراکندگی درخواست‌های فناوران و نوآوران به تفکیک مکان استقرار واحد فناور، اظهار کرد: ۹ نفر از پارک‌های علم و فناوری، ۲ نفر از مراکز رشد و واحد‌های فناور، یک نفر از دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی و یک نفر از دستگاه‌های اجرایی به عنوان فناور و نوآور برگزیده معرفی شده‌اند. ۳۱ درخواست مربوط به دانشگاه‌ها، ۱۸ درخواست مربوط به مراکز رشد و واحد‌های فناور، ۱۶ درخواست از پارک‌های علم و فناوری، یک درخواست ازنهاد‌های عمومی و یک درخواست دیگر از دستگاه‌های اجرایی هستند.

معرفی ۹۱ دانشگاه به جشنواره در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم، ادامه داد: بر اساس آمار ارائه‌شده، در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت، تعداد ۹۱ دانشگاه در فرآیند معرفی پژوهشگران به جشنواره پژوهش مشارکت داشته‌اند. در همین چارچوب، ۱۶۶ عضو هیات علمی از سوی این دانشگاه‌ها به دبیرخانه جشنواره معرفی شده‌اند.

نژاد ابراهیمی، در پایان گفت: در مجموع ۵۹ پژوهشگر در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت برای ارزیابی نهایی معرفی شده‌اند که توزیع آنها در گروه‌های علمی فنی و مهندسی ۳۴ نفر، علوم پایه ۱۲ نفر، علوم انسانی ۱۱ نفر و کشاورزی ۲ نفر است. در نهایت ۱۰ پژوهشگر برتر در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت انتخاب شده‌اند. این برگزیدگان در گروه‌های علمی مختلف فنی و مهندسی ۶ نفر، علوم پایه ۲ نفر، علوم انسانی و کشاورزی هر کدام یک نفر است.