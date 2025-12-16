پخش زنده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همزمان با شب یلدا، طرح فروش ویژه ۹۴۰ عنوان کتاب و ۱۱ عنوان سرگرمی را در سایت دیجیکانون آغاز کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این طرح که از ۲۴ آذر تا ۲ دی ۱۴۰۴ اجرا میشود، علاقهمندان میتوانند کتابهای کانون پرورش فکری را با تخفیف ۱۰ و ۱۵ درصد خریداری کنند.
همچنین ۱۱ عنوان سرگرمی سازنده تولید کانون پرورش فکری با ۱۰درصد تخفیف در سایت دیجیکانون عرضه میشود.
کتابهای عرضهشده در این فروش ویژه، طیف گستردهای از موضوعها همچون داستان، شعر، هنر، فلسفه، روانشناسی، تاریخ، جغرافیا، علوم، دین، آموزش، طنز و سرگرمی را دربرمیگیرد.
انتشارات کانون همواره آثار خود را متناسب با نیازهای گروههای مختلف سنی منتشر میکند. در این طرح نیز کتابها براساس ردهبندی برای گروههای نوزاد (+صفر)، نوگام (۲+ سال)، نوباوه (۴+ سال)، نوخوان (۷+ سال)، نونهال (۹+ سال)، نونگاه (۱۲+ سال) و نوجوان (۱۵+ سال) ارائه شده است.
علاقهمندان برای استفاده از این فرصت میتوانند به پایگاه فروش اینترنتی محصولات کانون به نشانی digikanoon.ir مراجعه کرده و کتابهای دلخواه خود را با تخفیف خریداری کنند.