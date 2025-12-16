پخش زنده
تدوین دانشنامه شهدای دانشآموز هنرستان سروش اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ادارۀ امور شاهد و ایثارگران ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان گفت: این دانشنامه با هدف بازخوانی نقشآفرینی دانشآموزان شهید در مقاطع حساس انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تدوین میشود.
مرضیه ذاکری افزود: هنرستان سروش با تقدیم بیش از ۷۰ شهید دانشآموز، از جمله مدارس شاخص استان اصفهان در حوزه ایثار و شهادت بهشمار میرود.
به گفته وی در این اثر تلاش میشود زندگینامه، ویژگیهای اخلاقی، تحصیلی و اجتماعی شهدای دانشآموز با تکیه بر اسناد معتبر، خاطرات همرزمان و روایت خانوادهها بهصورت دقیق و منسجم تدوین شود.
ذاکری گفت: این اثر در ادامه روند تألیف و چاپ شش دانشنامه شهدای دانشآموز مدارس با بیش از صد شهید، شامل مدارس هاتف، شهید منتظری، شهدای رهنان، امام خمینی (ره)، هنرستان ابوذر و دبیرستان عبداللهی تهیه شده است که هر یک نقش مؤثری در ثبت و ماندگارسازی بخشی از هویت فرهنگی مدارس ایفا کردهاند.
بگفته وی حفظ و بازنمایی میراث معنوی شهدای دانشآموز، نهتنها یک وظیفه سازمانی، بلکه مسئولیتی فرهنگی و تاریخی است که باید با دقت، صداقت و احترام به ساحت شهدا دنبال شود.
استان اصفهان حدود ۵۷۰۰ دانشآموز شهید تقدیم انقلاب کرده است.