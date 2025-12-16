به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر زرین دشت گفت: در طرح کاروان سلامت، به ۶۵ نفر در روستای چاه زبر این شهرستان در خانه بهداشت، خدمات رایگان سلامت ارائه شد.

عبدالرحیم رهنما افزود: در این برنامه گروهی متشکل از پزشک عمومی، ماما و روانشناس به ارائه خدمات پزشکی، غربالگری و مشاوره‌ای به مراجعه‌کنندگان پرداختند.

رییس شعبه جمعیت هلال احمر زرین دشت بیان کرد: خدمات سنجش رایگان فشارخون، قندخون و توزیع داروی رایگان برای مراجعان انجام شد.