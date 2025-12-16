





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی ارسنجان از توقیف خودرو حامل ۱۰ حلقه لاستیک قاچاق ‏به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد‎. ‎

سرهنگ "محمد ایگدر" بیان کرد: ماموران انتظامی ارسنجان حین گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت شوتی حامل بار مشکوک و آن را متوقف می‌کنند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو متوقف شده ماموران موفق به کشف ۱۰ حلقه لاستیک خارجی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال شدند.

فرمانده انتظامی ارسنجان با اشاره به اینکه راننده با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شد، گفت: برخورد قاطع و مستمر با قاچاقچیان کالا، همواره در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد