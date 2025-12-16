به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش همزمان با زادروز مهدی فتحی، بازیگر ماندگار سینما و تلویزیون ایران، فیلم سینمایی «دستمزد» را روانه آنتن می‌کند؛ اثری که یکی از نقش‌آفرینی‌های شاخص این هنرمند فقید را در خود جای داده است.

«دستمزد» فیلمی به کارگردانی و نویسندگی مجید جوانمرد، سه شنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۹ روانه آنتن می‌شود.

داستان فیلم در مورد دو جوان ایلیاتی است که پس از ترور ناموفق اسفندیار ایلخانی به اعدام محکوم می‌شوند.

دو جوان یکی فرزند اسفندیار است و دیگری فرزند مراد میرشکار، که در پایتخت با معرکه گیری روزگار می‌گذراند.

اسفندیار ایلخانی به مادران دو جوان می‌گوید که فرزندانشان در لحظه فرار از زندان کشته شده‌اند و...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان محمد صالح علا، مهدی فتحی، محمدرضا کسرایی، فرزانه کابلی، مریم معترف و سید احمد مهدوی مرندی هاشمی را نام برد.

فیلم سینمایی «دستمزد» سه شنبه شب ساعت ۱۹ پخش می‌شود و چهارشنبه ۲۶ آذر ماه در ساعت‌های ۳ و ۱۱ بازپخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «ماهی قرمز»

فیلم سینمایی «ماهی قرمز» با گویندگی ۱۶ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد گویندگی (دوبلاژ) اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

این سینمایی در گونه درام محصول آمریکا، انگلستان و هندوستان در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه دو سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی مهوش افشاری و صدابردار آن محمدامین مردانلو است. آزاده اکبری، رضا الماسی، شهراد بانکی، فاطمه برزویی، ارسلان جولایی، آرزو روشناس، لادن سلطان پناه، داود شعبانی نصر، سعید شیخ زاده، بهروز علی محمدی، نرگس فولادوند، امیرصالح کسروی، مهرتاش اسفندیار، علی همت مومیوند، صنم نکواقبال و مهوش افشاری صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

این فیلم درباره دختر جوانی به اسم آنامیکا است که متوجه می‌شود مادرش در حال زوال عقل است.

او که از کودکی خود خاطرات چندان خوشی ندارد و رابطه‌اش با مادرش کدر است پیش مادرش برمی‌گردد تا به او کمک کند و کنارش باشد.

در این بین آشنایی با همسایه مادرش و گفت‌و‌گو با دوست دوران کودکی‌اش که هوای مادرش را در سال‌های اخیر داشته‌اند باعث می‌شود که برخی دلخوری‌ها و کدورت‌های ارتباطی بین او و مادرش برطرف شود.