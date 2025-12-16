امروز بیش از ۴۵۰ هزار تن انواع کالا شامل سیمان، فولاد، قیر، محصولات پتروشیمی و خودرو در تالار‌های مختلف بورس کالا عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز مجموعاً ۴۵۰ هزار و ۸۵۸ تن انواع کالا در تالار صادراتی کیش بورس کالا عرضه می‌شود. این عرضه‌ها شامل ۲۳۸ هزار و ۵۰۰ تن سیمان، ۱۴۰ هزار تن کلینکر، ۵۵ هزار و ۸۵۰ تن قیر، ۱۵ هزار تن گوگرد و یک‌هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی است. همچنین در تالار سیمان، ۲۳۸ هزار و ۵۰ تن سیمان روی تابلو می‌رود.

تالار حراج باز امروز میزبان عرضه ۱۲۱ هزار و ۲۵۴ تن محصول شامل ۱۱۴ هزار و ۳۵۰ تن فولاد، ۶ هزار و ۸۰۴ تن مواد شیمیایی و ۱۰۰ تن مولیبدن است.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز ۸۸ هزار و ۲۵۳ تن محصول شامل ۷۳ هزار و ۴۰۳ تن مواد پلیمری، ۷ هزار و ۸۵۰ تن قیر و ۷ هزار تن گوگرد عرضه می‌شود.

تالار صنعتی میزبان عرضه ۴۰ هزار و ۶۸۹ تن محصول شامل ۳۹ هزار و ۶۵۹ تن فولاد و یک‌هزار و ۳۰ تن آلومینیوم است.

علاوه بر این، ۳ هزار و ۵۵۶ تن انواع مواد پلیمری، ضایعات، فولاد، منیزیم و پالت چوبی در تالار فرعی عرضه خواهد شد.

همچنین تالار خودرو امروز میزبان عرضه ۳۰ دستگاه کامیون کشنده فاو است.