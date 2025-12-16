به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هم اکنون رقابت‌های جام جهانی اسکیت رولبال ۲۰۲۵ به میزبانی دبی در حال برگزاری است و تیم کشورمان با ترکیبی از مربیان، داوران و ورزشکاران ملی‌پوش در این رویداد بین‌المللی حضور دارد.

در این رقابت‌ها، امید داروری از اصفهان به عنوان سرمربی تیم ملی اسکیت رولبال هدایت تیم ملی را بر عهده دارد.

همچنین متین حیدری به عنوان داور در این رویداد جهانی قضاوت می‌کند.

در بخش بانوان نیز فاطمه عادل به عنوان بازیکن تیم ملی بانوان اسکیت رولبال در این مسابقات حضور دارد.