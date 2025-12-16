پخش زنده
به دنبال ورود سامانه جدید بارشی و احتمال وقوع سیلاب در برخی استانها سرلشکر حاتمی به فرماندهان نیروهای ارتش، دستور داد برای کمک به ستاد بحران آماده باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به دنبال ورود سامانه جدید بارشی و احتمال وقوع سیلاب در برخی استانهای کشور، امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، به فرماندهان نیروهای ارتش تأکید کرد که یگانهای مستقر در مناطق مختلف، ضمن احراز آمادگی، با هماهنگی ستاد بحران و در صورت درخواست آنها، پشتیبانی و کمکهای لازم را انجام دهند.