مدیرکل هواشناسی استان سمنان درباره خسارتهای احتمالی فعالیت سامانه بارشی، کاهش دما وزش باد ومه آلودگی در این استان از امروز تا شنبه آینده هشدار زرد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به پیشبینی وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق در برخی نقاط این استان، گفت: از امروز تا شنبه آینده به تناوب در غالب نقاط، باران گاهی رگبار و رعد و برق و اواخر هفته بارش باران و برف، مه آلودگی و کاهش دید پیش بینی شده است .
ایرج مصطفوی گفت ": در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و در برخی نقاط وزش باد شدید دور از انتظار نیست .
به گفته وی، در این مدت، احتمال آبگرفتگی و جاری شدن رواناب، صاعقه، اختلال در ترددها و کاهش دید پیش بینی شده و وزش بادشدید و تندبادهای لحظهای و کاهش نسبی دما احتمال مخاطره در تردد در مسیرهای کوهستانی و ارتفاعات را افزایش داده است.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه انتظار میرود کنترل و لایروبی شبکه آبراههای استان و جویها، کانالها و آبراهها و دهانه پلها مورد توجه باشد اضافه کرد: خودداری از توقف و اتراق در بستر و حاشیه رودخانه ها، پرهیز از صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی، خودداری از چرای دامها در ارتفاعات، مهمترین توصیههای هواشناسی محسوب میشود.
وی محکم کردن سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، احتیاط در عبور از ساختمانهای نیمهکاره و درختان خشک، استحکام و ترمیم سقف و سازههای گلخانهای، خودداری از توقف و پارک خودرو در زیر درختان خشک و فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره از جمله توصیههای مهم و پیشگیرانه از خسارتهای احتمالی ناشی از وزش باد شدید است.