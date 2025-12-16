پخش زنده
امروز: -
در بیست و دومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم با استمهلال تسهیلات ۱۵ واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی و ۱۰ واحد دامپروری موافقت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای روح الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم صبح امروز در این جلسه بر نظارت بیشتر اعضای کارگروه ستاد در خصوص نحوه بازگشت تعهدات ارزی شرکتهای صنعتی تاکید کرد و گفت: تصمیم گیری در این زمینه بر عهده کار گروه ستاد تسهیل است و در جلسه ستاد تشخیص و تصمیم گیری در خصوص نحوه تسویه و بازگشت تعهدات ارزی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: در ستاد باید روشن شود که رویه بازگشت ارز شرکتهای صادراتی چگونه باشد و در کار گروه ستاد با هماهنگی بانکها و دستگاههای اجرایی رفع تعهدات باید تسریع شود.
در بیست و دومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم، تمدید موقت پروانههای بهره برداری ۴۰ واحد صنفی صنعت کفش در جاده کاشان و جاده تهران به مدت دو سال از دیگر مصوبات بود.