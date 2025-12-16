با تصویب هیئت وزیران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی وزارت راه و شهرسازی موظف به برنامه‌ریزی، طراحی و مقاوم‌سازی بنا‌های آسیب‌دیده سازمان صداوسیما از جنگ ۱۲روزه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری، گفت:بر اساس مصوبه هیئت وزیران این سازمان مسئولیت کامل برنامه‌ریزی، طراحی، بازسازی، بهسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده صداوسیما را بر عهده گرفته و اعتبارات لازم نیز تخصیص یافته است.

سازمان مجری با همکاری صداوسیما، نظارت فنی و اجرایی را اعمال کرده و گزارش عملکرد سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه و مدیریت بحران ارائه می‌دهد.

در نخستین جلسه هماهنگی برای بازسازی ساختمان شیشه‌ای، مطالعات فاز یک طراحی تکمیل شد و فاز دوم به‌زودی آغاز می‌شود؛ کارگروه راهبردی تشکیل و تیم طراحی مشاور تقویت خواهد شد.