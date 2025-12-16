به گفته مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان نخستین عملیات برف‌روبی زمستانی گدار کفنوئیه در استان کرمان در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،علی عبداللهی گفت: در پی هشدار هواشناسی قرمز و با به کار گیری تمامی ظرفیت‌ها ۲۵۵ نیروی راهدار در قالب ۳۲ اکیپ راهداری و ۴۵ گشت راهداری زمستانی این اداره در حال آماده باش کامل هستند.