به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، با حضور امیرحیدری فرماندار منوجان، صالحی معاون امور عمرانی فرماندار، مرادی نماینده هلدینگ میهن، گله داری معاون مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان، عباس سالاری مدیر آموزش و پرورش شهرستان منوجان و جمعی از مسئولان شهرستان، مدرسه ۴ کلاسه «فرزندان میهن» در روستای خالق‌آباد بخش آسمینون افتتاح شد.

این مدرسه با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان و با هدف توسعه فضاهای آموزشی، ارتقای عدالت آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان مناطق روستایی که بامساعدت خیرین به بهره‌برداری رسید ، گامی مؤثر در مسیر افزایش سرانه فضای آموزشی شهرستان منوجان به شمار می‌رود.



