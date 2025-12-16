پخش زنده
این مدرسه با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان و با هدف توسعه فضاهای آموزشی، ارتقای عدالت آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانشآموزان مناطق روستایی به بهرهبرداری رسید
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، با حضور امیرحیدری فرماندار منوجان، صالحی معاون امور عمرانی فرماندار، مرادی نماینده هلدینگ میهن، گله داری معاون مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان، عباس سالاری مدیر آموزش و پرورش شهرستان منوجان و جمعی از مسئولان شهرستان، مدرسه ۴ کلاسه «فرزندان میهن» در روستای خالقآباد بخش آسمینون افتتاح شد.
