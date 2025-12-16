به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، تفاهم‌نامه همکاری علمی بین دانشگاه بیرجند و دانشگاه لاهور کشور پاکستان به امضای دکتر محمد اشرف رئیس دانشگاه لاهور و دکتر احمد خامسان، سرپرست دانشگاه بیرجند رسید.

دانشگاه لاهور یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کشور پاکستان است که با دارا بودن بیش از ۲۵۰۰۰ دانشجو طیف وسیعی از رشته‌های تحصیلی در حوزه‌های هنر و معماری، پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی، زبان و ادبیات، مدیریت، داروسازی و علوم اجتماعی را دارا است.

طبق مفاد این تفاهم‌نامه دو دانشگاه از مجموعه‌ای از فعالیت‌های علمی مشترک از جمله انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، برگزاری کنفرانس و سمینار‌های علمی مشترک، تبادل اساتید و دانشجویان حمایت کنند.

مدت اعتبار این تفاهم نامه سه ساله بوده که با رضایت طرفین میتواند تمدید شود.