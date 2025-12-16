سازمان لیگ فدراسیون والیبال، ناظران و داوران هفته هفتم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته هفتم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان ایران چهارشنبه ۲۶ آذر با هفت دیدار در شهر‌های سیرجان، تهران (دو مسابقه)، ارومیه، رفسنجان، گنبد و یزد برگزار می‌شود.

برنامه کامل و اسامی ناظران و داوران هفته هفتم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵:۳۰

صنعتگران امید – مهرگان نور

ناظر فنی: حسین پورکاشیان، ناظر داوری: حمید راهجردیان، داور اول: داود نافعی، داور دوم: سعید واعظی و داور ویدئوچک: مجتبی نعمتی



سیرجان، سالن گهرروش، ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – سایپا تهران

ناظر فنی: خیلی یگانه مجد، ناظر داوری: علی اصغر حاجی کاظمی، داور اول: قادر صادقی، داور دوم: ارمیا منبتی و داور ویدئوچک: علیرضا پوردهقان



تهران، سالن زنده یاد یزدانی خرم، ساعت ۱۶

پیکان تهران – رازین پلیمر

ناظر فنی: بهرام سلیمانی، ناظر داوری: اصغر میرزایی، داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: میلاد عرب اسماعیلی و داور ویدئوچک: نیما یزدان پناه



ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۶

شهرداری ارومیه – طبیعت اسلامشهر

ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: محمد شاهمیری، داور اول: مرتضی حسن علایی و داور دوم: حامد آقابراری



رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۶

مس رفسنجان – چادر ملو اردکان

ناظر فنی: ابراهیم عشق‌دوست، ناظر داوری: احمد دامغانی‌نژاد، داور اول: کیوان عابدزاده، داور دوم: رمضان جلال و داور ویدئوچک: اسماعیل رزقی



گنبد، سالن المپیک، ساعت ۱۶

استقلال گنبد – پاس گرگان

ناظر فنی: مسعود ذوقی، ناظر داوری: محمد آقایی، داور اول: ابراهیم فیروزی و داور دوم: مجتبی بیداریان



یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

شهداب یزد – فولاد مبارکه سپاهان

ناظر فنی: مهرداد شوشتری، ناظر داوری: بهروز جعفری، داور اول: علیرضا قریب، داور دوم: سجاد خان بابازاده و داور ویدئوچک: وحید مهرپور