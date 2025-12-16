به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی شهرستان دهاقان و دارا بودن ۲۵۰ کیلومتر جاده این مانور برای آمادگی و هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه‌های امداد رسان و خدمات رسان اجرا شد.

منصور شیشه فروش افزود: دستگاه‌های امدادی، خدماتی و راهداری با توجه به فرا رسیدن فصل زمستان و بارندگی‌ها در جاده‌ها و دیگر نقاط آماده ارائه خدمات به مردم هستند.

حسن جعفری هرندی فرماندار دهاقان نیز گفت: در این مانور ۲۳ دستگاه خدمات رسان و امدادی با ۱۰۰ دستگاه ماشین آلات امدادی خدماتی و راهداری حضور داشتند.

شهرستان دهاقان در فاصله ۸۰ کیلومتری جنوب استان اصفهان واقع شده است.