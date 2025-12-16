به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید هادی برهانی، عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، در پنجمین دوره «جایزه بین‌المللی ماهاتیر محمد برای نوآوری فکری»، با پژوهش «جهان اسلام: پس از صهیونیسم و تحت تأثیر آن» موفق به کسب جایزه سوم این دوره شد. موضوع محوری این دوره از جایزه، «فلسطین: محور نوزایی تمدنی» بود.

در این دوره، جایزه اول به دکتر رولامی عبدالحمید از الجزایر و جایزه دوم به پروفسور صلاح عبدالرووف از مصر تعلق گرفت.

ارزش مالی جوایز اول تا سوم به ترتیب ۳۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰ دلار آمریکا است. این جایزه به‌منظور تجلیل از اندیشمندان مسلمان که دستاورد‌های نوآورانه در عرصه‌های علمی داشته‌اند، به افتخار ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر اسبق و معمار مالزی مدرن، پایه‌گذاری شده است.

«مجمع جهان اسلام برای اندیشه و تمدن» که ریاست آن را ماهاتیر محمد برعهده دارد، مسئولیت برگزاری سالانه این رویداد را بر عهده دارد.

اعطای این جایزه گامی در راستای تشویق تولید فکر و تقویت گفتمان‌های تمدنی در جهان اسلام تلقی می‌شود.