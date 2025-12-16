پخش زنده
پویش ملی «۴+ جمعه» با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی و پیادهروی، تا جمعه ۳ بهمنماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علاقهمندان برای شرکت در این پویش، کافی است پس از نصب اپلیکیشن گامیران، گزینه «چالش ۴+ جمعه را میپذیرم» را انتخاب کرده و به جمع شرکتکنندگان بپیوندند.
این پویش به همت هئیت ورزشهای همگانی برگزار میشود و شرکتکنندگان برای بهرهمندی از جوایز، باید میانگین روزانه ۷ هزار گام (معادل ۳۵ هزار گام در هفته) را در اپلیکیشن ثبت کنند.
در طول اجرای این پویش، هر هفته به ۲۰ نفر جایزه نقدی یک میلیون تومانی و ۲۰ پک ورزشی اهدا میشود. همچنین افرادی که طی ۸ هفته پویش، مدل پیادهروی «۴+ جمعه» را اجرا کرده و میانگین روزانه ۷ هزار گام را حفظ کنند، در پایان وارد قرعهکشی ۲۰۰ دستگاه دوچرخه خواهند شد.