فرود هواپیمای بندر عباس در فرودگاه یزد
پرواز شماره ۹۱۲ که از تهران به سمت بندرعباس در پرواز بود بعلت نامساعد بودن شرایط جوی بندرعباس در فرودگاه بین المللی یزد به زمین نشست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید صدوقی یزد گفت: پرواز شماره ۹۱۲ شرکت هواپیمایی ایران ایرتور که از تهران به سمت بندرعباس در پرواز بود بعلت نامساعد بودن شرایط جوی بندرعباس، حدود ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه به فرودگاه بین المللی یزد دایورت شد و به زمین نشست.
ادیب با بیان اینکه هوای بندر عباس بارانی و طوفانیست افزود: به همین علت پرواز شماره۳۳۶۷-۳۳۶۶ هواپیمایی ایران ایر مسیر بندر عباس - یزد – بندرعباس، امروز سه شنبه لغو شد.