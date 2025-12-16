پرواز شماره ۹۱۲ که از تهران به سمت بندرعباس در پرواز بود بعلت نامساعد بودن شرایط جوی بندرعباس در فرودگاه بین المللی یزد به زمین نشست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید صدوقی یزد گفت: پرواز شماره ۹۱۲ شرکت هواپیمایی ایران ایرتور که از تهران به سمت بندرعباس در پرواز بود بعلت نامساعد بودن شرایط جوی بندرعباس، حدود ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه به فرودگاه بین المللی یزد دایورت شد و به زمین نشست.

ادیب با بیان اینکه هوای بندر عباس بارانی و طوفانیست افزود: به همین علت پرواز شماره۳۳۶۷-۳۳۶۶ هواپیمایی ایران ایر مسیر بندر عباس - یزد – بندرعباس، امروز سه شنبه لغو شد.