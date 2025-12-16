پخش زنده
معاون تولید پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند، این پالایشگاه را از پیشرفتهترین و پیچیدهترین پالایشگاههای کشور دانست و گفت: بهتازگی فرآورده نفتکوره کمسولفور (ATR ۱۴۰) با هدف کاهش آلایندگی بین نیروگاههای کشور توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عزتالله غلامی امروز (سهشنبه، ۲۵ آذر) در حاشیه بازدید خبرنگاران از پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند با بیان اینکه این پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه حدود ۲۶۵ هزار بشکه نفت خام، از پیشرفتهترین و پیچیدهترین پالایشگاههای کشور است که همواره در مسیر ارتقای کیفیت و بهرهوری گام برداشته است، اظهار کرد: یکی از ویژگیهای بارز این پالایشگاه پیچیدگی بالای فرآیندهاست که آن را به یکی از پیچیدهترین پالایشگاههای کشور تبدیل کرده است؛ این پیچیدگی بهدلیل احداث واحدهای جدید و طرحهای توسعهای انجامشده است.
وی درباره اقدامهای صورتگرفته برای بهینهسازی فرآیندها گفت: بهطور معمول حدود ۳۰ درصد ورودی نفت خام پالایشگاه به نفتکوره تبدیل میشود، اما با احداث واحدهای جدید در پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند، این رقم به ۱۵ درصد کاهش یافته است و برنامه داریم که در آینده این مقدار را به ۷ درصد کاهش دهیم و سرانجام به صفر برسانیم.
سودآوری قابل توجه با افزایش ظرفیت تولید
معاون تولید پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند با اشاره به واحد بنزینسازی (آرافسیسی) در این پالایشگاه افزود: این واحد از بزرگترین واحدهای پالایشگاهی در خاورمیانه است و افزون بر روزانه حدود ۸ میلیون لیتر بنزین و ۱۵۰۰ تن گاز مایع، ۵۰۰ تن پروپیلن نیز برای شرکتهای پتروشیمی تولید میکند. این واحد با افزایش ظرفیت تولید، سودآوری قابل توجهی برای کشور به همراه داشته است.
غلامی با یادآوری اینکه بهتازگی بزرگترین تعمیرات اساسی پالایشگاهی در کشور در پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند انجام شده است، بیان کرد: این تعمیرات که در مدت سه ماه به پایان رسید، شامل بازسازی واحدهای مختلف پالایشگاه بود که ظرفیتها و کیفیت محصولات را بهطور قابلتوجهی افزایش داد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامهای انجامشده در این پالایشگاه تولید و عرضه ATR ۱۴۰ است که بر اساس الزامهای زیستمحیطی بهعنوان سوخت کشتیرانی استفاده میشود، تصریح کرد: بهتازگی این محصول با هدف کاهش آلایندگی کشور بین نیروگاههای کشور توزیع شده است.