رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در دوره جدید وزارتخانه، حضور واقعی و مؤثر بخش خصوصی در تمامی عرصه‌ها به‌طور جدی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک اعضای هیئت مدیره و رؤسای کمیسیون‌های سازمان نصر تهران با حضور محمد محسن صدر، معاون وزیر ارتباطات با موضوع همکاری راهبردی دولت با بخش خصوصی در اجرای برنامه‌های دولت هوشمند، برگزار شد.

محمد محسن صدر با بیان اینکه آنچه در دوره جدید وزارتخانه به صورت واقعی در همه عرصه‌ها دنبال می‌شود این است که بخش خصوصی حضور پررنگ داشته باشد، گفت: نگاه سازمان به توانمندی بخش خصوصی است تا بتوانیم کار‌های بزرگ انجام دهیم.

محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به همکاری سازمان با بخش خصوصی ابراز امیدواری کرد و گفت: آنچه در دوره جدید در وزارتخانه به صورت واقعی در همه عرصه‌ها دنبال می‌شود این است که بخش خصوصی حضوری پررنگ و با برنامه در کار‌ها داشته باشد. در این چند ماه هم رویه همین بوده است. او افزود: سازمان فناوری اطلاعات چند کار داشته که در آن نقش بخش خصوصی را دیده است که به عنوان مثال می‌توان به بحث زیست بوم‌های دولت دیجیتال اشاره کرد. در متن نامه ابلاغیه هم به نقش جدی بخش خصوصی تاکید شده است.

صدر در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر مطالعات هفت زیست بوم وارد فاز دوم شده، تصریح کرد: مطالعات دقیق و درستی در این بخش انجام شده که مسائل را در حوزه لجستیک، کشاورزی، آموزش، سلامت، مالیات و ... برسی شده است. وقتی اسناد الکترونیکی به گردش در بیاید خیلی از مشکلات مربوط به بروکراسی اداری، مانند مشکلات مربوط به ثبت سفارش، ماندگاری کالا در گمرک و ... حل می‌شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه بحث رگولاتوری و تنظیم گری هم مهم است، تصریح کرد: ساختار کارگروه‌ها در حال شکل‌گیری است. بخش خصوصی هم باید در گارگروه حضور داشته باشد و نظرات بخش خصوصی برای تعرفه گذاری باید لحاظ شود.

صدر با بیان اینکه سازمان فناوری اطلاعات در حوزه انرژی هم اقدامات خوبی داشته، اظهار کرد: اگر کمیسیون‌های مرتبط طرحی داشته باشند، در حوزه هر یک از صنایع امکان سرمایه گذاری وجود دارد و ما می‌توانیم در تأمین منابع مالی کمک کنیم..

همچنین علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در ابتدای این نشست بر ظرفیت کمیسیون‌های سازمان نصر برای مشارکت در پروژه‌ها و اجرای برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و گفت: باید به این نکته اشاره کرد ظرفیت‌هایی در صنف وجود دارد که بتواند به پروژه‌های بزرگ وزارت ارتباطات کمک کند.

در ادامه جلسات رؤسای کمیسیون‌ها دغدغه‌ها و چالش‌های این حوزه را مطرح کردند و مقرر شد جلسات بعدی برای پیگیری مشکلات صنف برگزار شود.