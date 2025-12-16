پخش زنده
امروز: -
هفتمین جشنواره و نمایشگاه اسوهی بسیج صبح امروز در سالن ۸ دی سپاه قدس گیلان آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دبیر این جشنواره در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: امسال در نمایشگاه اسوهی بسیج ۴۰ غرفه حاوی آخرین دستاوردهای فرهنگی، اجتماعی، علمی، پژوهشی و دفاعی – امنیتی پایگاههای محله محور بسیج گیلان به مدت ۳ روز در معرض دید عموم قرار گرفته است.
علی رفاهتی افزود: این نمایشگاه تا پنج شنبه، بیست و هفتم آذرماه برپاست و علاقه مندان میتوانند از آثار ارایه شده در این نمایشگاه دیدن کنند.
سرهنگ احمد منشوری معاون هماهنگ کنندهی سپاه قدس گیلان نیز هدف از برگزاری جشنواره و نمایشگاه سالانهی اسوه را بسترسازی برای تبلور ظرفیتهای بالقوهی جوانان مستعد استان عنوان کرد و افزود: این روند زمینهی شناسایی معضلات، نیازمندیها و ظرفیتهای جامعهی امروز را با نقش آفرینی پایگاههای مقاومت فراهم و بومی سازی روند رفع موانع را تسهیل میکند.