جاده نوش آباد به فیض آباد مسیری حادثه خیز در شهرستان آران و بیدگل و تا به امروز تلفات انسانی زیادی داشته است و نیاز به توجه بیشتر مسئولان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این مسیر حادثه خیز محل رفت و آمد کامیونها است و با عرض پنج و نیم متر، طول ۱۰ کیلومتر و قدمتی حدود ۲۵ سال، در گذشته برای عبور خودروهای سبک کشاورزی طراحی شده بود.
هم اکنون با توسعه کورههای آجرپزی و فعالیت واحدهای صنعتی، روزانه حدود ۶۰۰ کامیون از آن عبور میکنندو موجب کاهش ایمنی این جاده شده است.
کارشناسان حوزه راه و شهرسازی معتقدند دو باندهکردن این مسیر میتواند تا ۹۰ درصد تصادف و خسارت جادهای را در این جاده کاهش بدهد.