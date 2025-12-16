معاون استاندار مازندران از تغییر ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان از اول دی تا پانزدهم فروردین خبر داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مازندران در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ از تغییر ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در فصول سرد سال خبر داد.

عیسی قاسمی طوسی گفت: به منظور استفاده بهینه از انرژی و حفظ پایداری شبکه برق و گاز، ساعت کاری ادارات از یکم دی ۱۴۰۴ تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ تعیین می‌شود.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان، بانک‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها طبق ساعات کاری قبلی خود فعالیت خواهند کرد. بانک‌ها نیز موظف هستند در روزهای پنجشنبه کشیک داشته باشند.

این تصمیم در راستای اجرای بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ شده است.