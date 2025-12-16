پخش زنده
امروز: -
مدیرکل فناوریهای نوین و نوظهور فراجا هدف از برگزاری نمایشگاه تستا را معرفی دستاوردهای جدید پلیس و تشریح شفاف نیازمندیهای عملیاتی فراجا در حوزه فناوریهای نوین اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهنام میرابی، مدیرکل فناوریهای نوین و نوظهور فراجا، در حاشیه نمایشگاه تستا در جمع خبرنگاران گفت: هدف اصلی ما از برپایی این رویداد، ارائه آخرین دستاوردهای فراجا و به طور همزمان، تبیین شفاف نیازمندیهای عملیاتی پلیس در حوزه فناوریهای نوین و نوظهور است.
وی با تأکید بر نقش حیاتی تکنولوژی در مأموریتهای پلیس افزود: همانطور که استحضار دارید، فناوریهای نوین و نوظهور، دست برتر را در عملیاتهای فراجا ایجاد میکنند. حضور و سرمایهگذاری در این بخش، مستقیماً در راستای ارائه خدمات بهتر و سریعتر به شهروندان گرامی است.
میرابی در خصوص اولویتهای تکنولوژیک فراجا تصریح کرد: تمرکز اصلی ما بر روی فناوریهایی همچون هوش مصنوعی، علوم کوانتوم، لیزر و پلاسما و سایر موارد نوظهور است تا بتوانیم کیفیت خدماترسانی پلیس را ارتقا دهیم.
تعامل با شبکه نخبگان و دانشبنیانها
مدیرکل فناوریهای نوین فراجا در پاسخ به سوالی درباره خروجی این نمایشگاه اظهار داشت: ما به طور جدی به دنبال شناسایی و همکاری با شرکتهای دانشبنیان هستیم. هدف ما ایجاد شبکهای متشکل از خبرگان، نخبگان دانشگاهی و صاحبنظران حوزه علوم و فناوریهای نوین است.
وی در توضیح نحوه تعامل با متخصصین گفت: در بستر این نمایشگاه، ضمن برقراری ارتباط با متخصصان، نیازمندیهای خود را به صورت مشخص اعلام کرده و دستاوردهای موجود را نیز ارائه میدهیم تا به یک نقطه اشتراک برای همکاریهای آتی دست یابیم.
جزئیات نیازمندیها
میرابی در خصوص جزئیات نیازهای فناورانه پلیس بیان کرد: ما حدود ۱۳ تا ۱۴ محور کلی نیازمندی در حوزههای نوین داریم. به عنوان مثال، کاربرد هوش مصنوعی با تمام جزئیات آن در خدمت مأموریتهای فراجا، و یا بهرهگیری از علوم کوانتوم در ارتباطات امن برای خدمترسانی به شهروندان، از جمله این موارد است. به طور کلی ۵۵ تا ۵۶ نیاز فناورانه در قالب ۱۴ تا ۱۵ دستهبندی کلان تعریف شده است.
وی در پایان با ابراز رضایت از استقبال صورت گرفته در روزهای اخیر خاطرنشان کرد: خوشبختانه اتفاقات مثبتی رخ داده است؛ نمایندگانی از دانشگاهها و شرکتهای مختلف حضور یافته و برای همکاری اعلام آمادگی کردهاند. این مجموعهها دستاوردهایی داشتهاند که مقرر شد طی جلسات آتی بررسی شده و انشاءالله منجر به امضای تفاهمنامههای همکاری مشترک شود.