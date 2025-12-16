پلیس آگاهی خراسان جنوبی فردی را که با عنوان جعلی دکتر، اقدام به کلاهبرداری ۲۰ میلیارد ریالی از پزشکان کشور کرده بود را دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: در پی دریافت چندین فقره شکایت از سوی پزشکان شهرستان بیرجند مبنی بر کلاهبرداری توسط فردی با عنوان دکتر جعلی که با ادعای اعزام به سفر حج تمتع و عمره و دریافت مبالغی تحت عنوان هزینه‌های پاسپورت و ویزا از مالباختگان سوءاستفاده کرده بود، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

سرهنگ کاظم صادقی افزود: مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و تخصصی، هویت متهم را شناسایی کردند که در بررسی سوابق وی مشخص شد نامبرده دارای سوابق متعدد کیفری در زمینه کلاهبرداری بوده و در چندین استان دیگر نیز تحت تعقیب مراجع قضایی قرار دارد.

وی گفت: پس از شناسایی محل اختفای متهم و با اخذ نیابت قضائی، کارآگاهان پلیس آگاهی استان به شهرستان تایباد در خراسان رضوی اعزام شدند و در یک عملیات ضربتی، متهم را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی افزود: متهم در تحقیقات به ارتکاب بیش از ۱۰۰ فقره کلاهبرداری در ۱۰ ماه گذشته در کشور با همین شیوه اعتراف کرده و مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال را به صورت نامشروع تحصیل کرده است.

سرهنگ صادقی از شهروندان خواست در مواجهه با پیشنهاد‌های مشکوک، به‌ویژه در زمینه اعزام به سفر‌های زیارتی، از طریق مراجع رسمی اقدام کنند و در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.