رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تدوین قریبالوقوع دستورالعمل تابآوری جادهها و ریلها علیه فرونشست خبر داد که بهزودی بهعنوان سند ملی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در نهمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته اعلام کرد دستورالعمل فروریزش و فرونشست تدوین و ارائه شده است.
این مرکز در حال تهیه دستورالعمل تابآوری اثرات فرونشست بر ریل و جاده و روشهای مقاومسازی آنهاست.
راهب افزود: این سند تا چند ماه آینده نهایی و بهعنوان دستورالعمل کلی ملی بهکار گرفته میشود.
اقدامات مطالعاتی حمل و نقلی مرکز بر تابآوری زیرساختها تمرکز دارد.
این دستورالعملها به مقابله با چالشهای زمینشناختی کمک میکنند.