پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره هواشناسی فیروزکوه گفت: از صبح امروز سهشنبه، وضعیت جوی شهرستان بهصورت نیمهابری تا تمامابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و بارش برف در سطح شهر و بهویژه محورهای کوهستانی پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،فرشید حسینی افزود: این شرایط ناپایدار طی روز چهارشنبه نیز تداوم داشته و تا روز جمعه ادامه خواهد یافت.
وی گفت: در این مدت احتمال یخزدگی سطح جادهها، معابر شهری و روستایی و همچنین لغزندگی محورهای مواصلاتی وجود دارد که میتواند تردد را با اختلال مواجه کند.
رئیس هواشناسی فیروزکوه افزود :از همه همشهریان عزیز درخواست میشود در این چند روز از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، حتماً خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ، لاستیک مناسب و وسایل ایمنی مجهز کنند.
حسینی تاکید کرد: رانندگان با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از توقف در حاشیه جادهها و گردنههای برفگیر خودداری کنند.
وی افزود : شهروندان بهویژه سالمندان و کودکان نیز در زمان تردد در معابر عمومی مراقب لغزندگی سطوح باشند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.