معاون خدمات شهری شهرداری سنندج گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های فصلی مبنی بر بارش برف و بروز یخبندان، ۲۳ ایستگاه برف‌روبی در نقاط مختلف شهر برپا شد.

علی اصغری در نشست ستاد برف‌روبی شهرداری سنندج، از آمادگی کامل مجموعه شهرداری برای مقابله با بحران‌های ناشی از بارش برف و یخبندان در فصل زمستان خبر داد و اظهار کرد: این ۲۳ ایستگاه برف‌روبی در سطح شهر و نواحی مختلف مستقر شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه عملیات زمستانه افزود: این اقدامات شامل برگزاری جلسات هماهنگی، تجهیز ایستگاه‌های برف‌روبی، تقویت نیروی انسانی و تأمین تجهیزات و مصالح مورد نیاز برای اجرای عملیات برف‌روبی است.