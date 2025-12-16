به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در جلسه ستاد اجرایی طرح نهضت ساخت و تجهیز نمازخانه‌های مدارس گفت: تا پایان سال آینده هر مدرسه دولتی استان که بدون نماز خانه است با همکاری خیرین و دولت، صاحب نماز خانه می‌شود.

حمید ملانوری شمسی افزود: مدارسی هم که هم اکنون دارای نمازخانه هستند تا پایان امسال تعمیر و تجهیز می‌شوند و مدارس غیر دولتی هم موظفند تا مهرماه سال آینده فضایی برای نماز خانه در نظر بگیرند.

او با تاکید بر اینکه هیچگونه تغییر کاربری برای نمازخانه‌های مدارس را از این پس نخواهیم داشت افزود: ما باید به دنبال زیباسازی و فرهنگ سازی برای مشارکت دانش آموزان در امر نماز جماعت باشیم و مردم و خیرین را هم در بسترسازی و تجهیز نمازخانه‌ها مشارکت دهیم.

قرار است دو هفته آینده گزارشی از وضعیت نمازخانه‌ها در مدارس دولتی و غیر انتفاعی استان تهیه شود و بر اساس برنامه زمانبندی اداره توسعه و تجهیز مدارس، ساخت، تعمیر و تجهیز نمازخانه‌ها انجام شود.