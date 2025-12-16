به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عمادالدین عسگریه، مسئول بخش نشست‌های تجاری (B2B) نمایشگاه ایران‌ساخت، با اشاره به برگزاری این رویداد در قالب «ایران‌لب اکسپو ۲۰۲۵» گفت: بیش از ۲۵۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور فعال در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی و لابراتواری در این نمایشگاه حضور دارند و محصولات و خدمات خود را در طیف گسترده‌ای از صنایع کشور ارائه می‌کنند.

به گفته وی، این شرکت‌ها حوزه‌هایی همچون نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع پزشکی، نانوفناوری و بیوتکنولوژی را پوشش می‌دهند و طی سال‌های اخیر به پیشرفت‌های قابل توجهی در توسعه فناوری و تولید تجهیزات آزمایشگاهی دست یافته‌اند.

عسگریه با تأکید بر نقش تولید داخلی در خودکفایی کشور تصریح کرد: امروز بخش قابل توجهی از تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز کشور توسط شرکت‌های داخلی تأمین می‌شود و به همین دلیل این رویداد «ایران‌ساخت» نام‌گذاری شده است؛ چرا که تمامی محصولات عرضه‌شده در نمایشگاه ساخت داخل هستند و توان فناورانه کشور را به نمایش می‌گذارند.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه ایران‌ساخت هر سال به مدت یک هفته، فرصت متمرکزی برای تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاهی و صنعتی کشور با محصولات ایرانی ایجاد می‌کند و نقش مؤثری در تقویت بازار داخلی تجهیزات آزمایشگاهی دارد.

مسئول بخش نشست‌های B2B نمایشگاه ایران‌ساخت با اشاره به ابعاد اقتصادی این رویداد گفت: بر اساس آمارهای موجود، حجم سالانه عرضه محصولات ایرانی در نمایشگاه ایران‌ساخت به‌طور میانگین حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. همچنین طی دو سال گذشته، رویکرد نمایشگاه به سمت توسعه صادرات گسترش یافته و در همین راستا شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای مختلف خارجی برای بازدید، مذاکره و همکاری مشترک به این رویداد دعوت می‌شوند.

وی در ادامه به بخش بین‌المللی نمایشگاه اشاره کرد و افزود: یکی از بخش‌های ویژه این رویداد، برگزاری نشست‌های تجاری میان شرکت‌ها و نهادهای ایرانی و طرف‌های خارجی با هدف توسعه همکاری‌های فناورانه و صادراتی است. امسال حدود ۵۰ شرکت و دانشگاه از کشورهایی مانند عراق، عمان، ازبکستان، ارمنستان و افغانستان در نمایشگاه ایران‌ساخت حضور یافته‌اند و از طریق پلتفرم اختصاصی نمایشگاه با شرکت‌های ایرانی ارتباط برقرار کرده‌اند.

عسگریه ادامه داد: تاکنون بیش از ۲۰۰۰ درخواست جلسه از طریق این پلتفرم ثبت شده و حدود ۲۹۰ نشست تجاری میان طرف‌های ایرانی و خارجی برگزار شده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان نمایشگاه، تعداد این نشست‌ها به بیش از ۴۰۰ جلسه تجاری برسد.

وی با تأکید بر تداوم این تعاملات پس از پایان نمایشگاه تصریح کرد: نشست‌های برگزارشده محدود به زمان نمایشگاه نیست و با توجه به اینکه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برگزارکننده اصلی این رویداد است، تمامی مذاکرات به‌صورت هدفمند پیگیری می‌شود و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی برای توسعه بازار خود از حمایت این مجموعه برخوردار خواهند شد.

مسئول بخش نشست‌های تجاری نمایشگاه ایران‌ساخت این روند را مثبت و اثرگذار دانست و گفت: این پیگیری‌ها موجب می‌شود مذاکرات اولیه به قراردادهای تجاری منجر شده و مسیر ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای بین‌المللی هموارتر شود.

عسگریه درباره برنامه‌های آینده این رویداد اظهار کرد: در برنامه‌ریزی‌های آتی، برگزاری نمایشگاه ایران‌ساخت در کشورهای هدف و همسایه در دستور کار قرار دارد و محصولات منتخب، متناسب با نیاز هر کشور، به‌صورت ادواری در این بازارها عرضه و معرفی خواهند شد.

وی افزود: هماهنگی‌هایی که در طول نمایشگاه میان مهمانان خارجی و طرف‌های ایرانی شکل می‌گیرد، معمولاً به مذاکرات فنی، حقوقی و قیمتی منجر می‌شود. این فرایند شامل بررسی بسته‌های تکنیکال، حقوقی و مالی قراردادهاست و به‌طور معمول طی دو تا سه ماه به مرحله نهایی انعقاد قرارداد می‌رسد.

مسئول بخش نشست‌های تجاری نمایشگاه ایران‌ساخت با اشاره به حوزه‌های پرتقاضا گفت: بررسی مذاکرات انجام‌شده نشان می‌دهد بیشترین گفت‌وگوها در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی، به‌ویژه آزمایشگاه‌های حوزه سلامت، صنایع پتروشیمی و نفت و گاز و همچنین حوزه‌های آزمایشگاهی مرتبط با بخش قضائی انجام شده است؛ به‌طور کلی، محور اصلی تمامی این مذاکرات، تجهیزات و خدمات لابراتواری بوده است.