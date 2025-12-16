دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی در دورود
فرمانده انتظامی دورود از شناسایی و دستگیری عامل در گیری و نزاع دسته جمعی منجر به تیراندازی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی دورود گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری و نزاع دسته جمعی منجر به تیراندازی در یکی از روستاهای اطراف دورود اقدامات لازم جهت شناسایی و دستگیری منازعان در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ مجتبی نوریان افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ دورود با اشراف اطلاعاتی ۷ عامل درگیری و نزاع دسته جمعی را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی ضربتی آنان را دستگیر کردند.
سرهنگ نوریان گفت: در این عملیات یک قبضه سلاح جنگی و ۶۰ عدد فشنگ مربوطه از متهمان کشف شده است.
فرمانده انتظامی دورود در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تشکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند خاطرنشان کرد: امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است و با بر هم زنندگان نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد قانونی خواهد شد.