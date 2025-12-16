پخش زنده
باران راه ارتباطی یازده روستا در فسا را مسدود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان فسا گفت: بارش باران در شهرستان فسا و جاری شدن رودخانههای فصلی راه ارتباطی روستای مقابری به طرف روستاهای منطقه جنگل تا اطلاع ثانوی مسدود شد.
ارجمند افزود: این روستاها شامل روستاهای حسین آباد، ولی آباد، جلال آباد، فتح آباد، قلعه قرمز، حیدر آبار، له قربانی علیا و سفلی، علی آباد، خیر آباد و پنج منطقه عشایری است.
در این روستاها بیش از ۶۲۰ خانوار ساکن هستند.
