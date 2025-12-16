آمادهباش کامل خراسان جنوبی در پی هشدار نارنجی هواشناسی
خراسان جنوبی در پی هشدار نارنجی هواشناسی از تأمین نان و سوخت تا اسکان اضطراری مسافران در آمادهباش کامل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، استاندار در ستاد مدیریت بحران استان در پی اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی و احتمال وقوع بارشهای سنگین، از آمادگی کامل استان خبر داد و تأکید کرد: با توجه به سرمای شدید هوا و ضرورت استفاده از سوخت دوم، همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان باید در آمادهباش کامل باشند.
هاشمی با اشاره به تأمین مایحتاج عمومی مردم گفت: اداره کل صنعت، معدن و تجارت موظف است صفر تا صد تأمین نان مردم را بر عهده داشته و موضوع استفاده از سوخت دوم در نانواییها را بهطور جدی پیگیری کند.
وی افزود: موضوع مرغداریها و گلخانهها بسیار مهم است و باید برای تأمین سوخت این واحدها اقدامات و حمایتهای لازم صورت گیرد.
استاندار با تأکید بر ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی گفت: اداره کل راهداری و حملونقل جادهای باید در گردنههای برفگیر و محورهایی که دچار لغزندگی میشوند، پوشش و خدمات مناسب ارائه دهد.
هاشمی همچنین از پیشبینی و ذخیره کالاهای مورد نیاز استان خبر داد و گفت: در خصوص تأمین نهاده برای دامداران و عشایر نیز پیشبینیهای لازم انجام شده است.
وی افزود: برای مسافرانی که ممکن است در مسیرها با مشکل تردد مواجه شوند، اسکان اضطراری در مساجد، حسینیهها و سالنهای ورزشی از سوی کمیته اسکان مسافران در بحران پیشبینی شده است.
استاندار تأکید کرد: همه امکانات، تجهیزات و ماشینآلات باید در مسیرها و شهرستانهایی که احتمال بارشهای سنگینتر دارند، آماده باشند.
هاشمی تشکیل جلسات مدیریت بحران در شهرستانها و حتی روستاها با محوریت فرمانداران و دهیاران را ضروری دانست و افزود: پیشبینی شرایط، تدارک و تمهیدات لازم باید در همه سطوح انجام شود.
هاشمی بر صرفهجویی در مصرف برق و گاز در تمامی ادارات تأکید کرد و آن را از الزامات مدیریت شرایط پیشرو دانست.
آخوندی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هم با اشاره به تداوم وضعیت نارنجی گفت: برای مدیریت بحران و با توجه به پیشبینیهای روزهای آینده، ستاد مدیریت بحران به صورت استانی و شهرستانی در حال برگزاری است و با کمک همه دستگاههای امدادی و خدماترسان، آماده ارائه خدمات هستیم.
وی افزود: پیشبینی حضور ماشینهای سنگین و فوقسنگین برای مقابله با سیل و روانآب احتمالی در برخی نقاط حادثهخیز استان، از جمله شهرستان خوسف، انجام شده است.
به گفته آخوندی، به دلیل سرما، یخبندان و بارش برف بهویژه در نقاط کوهستانی و گردنهها، جادههای اصلی و فرعی برفروبی خواهند شد و مردم میتوانند برای اطلاع و اعلام وضعیت جادهها با شماره ۱۴۱ تماس بگیرند.
وی از مردم خواست ضمن حذف ترددهای غیرضروری، دامداران نیز در این روزها از چرای دام خودداری کنند و از توقف در مسیر رودخانهها و مناطق مستعد سیلاب پرهیز شود.
نخعی، مدیرکل هواشناسی استان نیز گفت: از امروز تا پایان آذر، سامانه بارشی در منطقه فعال است و در برخی نقاط استان بارشها میتواند موجب سیل و روانآب شود.
وی گفت: در نهبندان، سربیشه و عشقآباد بارشهای سنگین و فوقسنگین پیشبینی شده و در مرکز استان و دیگر شهرستانها نیز بارندگی خواهیم داشت.
نخعی افزود: بارش برف از اواخر وقت پنجشنبه و روز جمعه به دلیل کاهش محسوس دما، در شمال شرق استان، زیرکوه، قائنات، بیرجند، درمیان، سربیشه و مناطق کوهستانی شمال غرب استان آغاز میشود.
وی با اشاره به شدت بارش برف در استان خراسان رضوی نیز از مردم خواست سفرهای غیرضروری را لغو کرده و در صورت ضرورت تردد، نکات ایمنی را بهطور کامل رعایت کنند.
به گفته مدیرکل هواشناسی استان، دمای هوا از چهارشنبه به شکل محسوسی کاهش مییابد و اوایل هفته آینده نیز یخبندان پیشبینی میشود.
اکبری، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان هم اعلام کرد: جمعیت هلال احمر با آمادهباش نیروهای امدادی و تجهیزات، در ۲۷ پایگاه ثابت و ۳ پایگاه موقت طرح زمستانه، آماده خدمترسانی است.
وی افزود: وضعیت موجودی انبارهای امدادی و اقلام ضروری برای امدادرسانی مطلوب ارزیابی میشود و شهروندان میتوانند در صورت بروز هرگونه مشکل و نیاز به امدادرسانی، با شماره ۱۱۲ جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.