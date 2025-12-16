به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی علیزاده، معاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه تاکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان توزیع شده است، اظهار داشت: این رقم ۴۱۰ هزار تن بیشتر از مقدار کودی است که پارسال توزیع شد.

علیزاده نیاز کشور به کود شیمیایی را ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تُن عنوان کرد و افزود: وزارت جهاد کشاورزی تنها ۳ میلیون تُن را در برنامه توزیع اعلام کرده است.

این در حالی است که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بازار با کمبود کود مواجه است و بسیاری از کشاورزان می‌گویند سهمیه دریافتی کود از سوی جهاد کشاورزی کافی و پاسخگوی نیاز مزارع نیست.

برخی از کارشناسان معتقدند علت اصلی کاهش تولید و عرضه کود در بازار، مشکلات ارزی و کمبود مواد اولیه است و تولیدکنندگان نیز می‌گویند؛ کارخانه‌ها با ظرفیت پایین کار می‌کنند و ذخیره استراتژیک مواد اولیه که قبلاً برای نه ماه کفایت می‌کرد، اکنون به حدود سه ماه کاهش یافته است.