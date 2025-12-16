به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سومین یادواره سرداران و ۴۵۰ شهید تدارکات و پشتیبانی سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ چهارشنبه ۲۶ آذر در دانشگاه جامع انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

جانشین فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، با اشاره به برگزاری سومین یادواره شهدای تدارکات و پشتیبانی دفاع مقدس گفت: سومین یادواره سرداران و ۴۵۰ شهید تدارکات و پشتیبانی سپاه تهران بزرگ در چارچوب کنگره ملی شهدای پایتخت برگزار می‌شود.

سردار محمود توکلی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده پشتیبانی در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: دفاع مقدس تنها به حضور رزمندگان در خط مقدم خلاصه نمی‌شد، بلکه برای هر رزمنده‌ای که در میدان نبرد حضور داشت، نیرو‌های متعددی در پشت جبهه با اخلاص و فداکاری مسئولیت پشتیبانی و تدارکات را بر عهده داشتند.

سردار توکلی افزود: تأمین و انتقال مهمات، رساندن غذا حتی به‌صورت غذای گرم به خطوط مقدم، تأمین آب آشامیدنی و بهداشتی، تهیه تجهیزات نظامی و اقلام ضروری زندگی رزمندگان مانند پتو و سایر نیازها، تنها بخشی از وظایف نیرو‌های تدارکات و پشتیبانی بود که در بسیاری موارد زیر آتش مستقیم دشمن انجام می‌شد.

وی با اشاره به گمنامی شهدای این عرصه خاطرنشان کرد: رزمندگان تدارکات و پشتیبانی با نیت الهی و بدون انتظار دیده‌شدن فعالیت می‌کردند و حتی رضایتی نداشتند که زحماتشان تبلیغ شود، اما در بسیاری از برنامه‌های یادبود دفاع مقدس کمتر به این جهادگران خاموش پرداخته شده است.

جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ با ارائه آماری از شهدای این حوزه گفت: در سطح کشور حدود ۴ هزار و ۵۰۰ شهید در عرصه تدارکات و پشتیبانی دفاع مقدس وجود دارد که حدود ۱۰ درصد از این شهدا متعلق به تهران است، یعنی نزدیک به ۴۵۰ شهید که برخی از آنان از سرداران و مسئولان برجسته پشتیبانی بودند.

سردار توکلی در پایان تأکید کرد: برگزاری این یادواره تلاشی برای مرور فداکاری‌های این شهدا و تجلیل از مقام والای آنان و خانواده‌های معظم‌شان است.

همچنین رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ درباره این یادواره گفت: در این یادواره برنامه‌های فرهنگی و هنری پیش‌بینی شده و یک اثر اختصاصی سرود که ویژه شهدای تدارکات و پشتیبانی تولید شده است، رونمایی خواهد شد. شاعر این اثر محمد رسولی است و این سرود در این مراسم اجرا می‌شود.