به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بویراحمد با اشاره به اینکه این مجمع متشکل از ۶ کارگروه و با حضور نخبگان بسیجی برگزار شد گفت: هدف از مجمع بسیجیان شناسایی مسائل و مشکلات جامعه و ارائه راهکار توسط نخبگان در راستای رفع مشکلات و کمک به دولت و مدیران است.

سرهنگ انوری افزود: در گردهمایی مجمع عمومی بسیجیان، فعالان و نخبگان تشکلهای بسیج، پیرامون مسائل مختلف، ظرفیت ها و چالش های فرا روی توسعه پایدار شهرستان بویراحمد بحث و تبادل نظر کردند.

وی ادامه داد: در اجلاسیه مجمع عمومی بسیجیان طرح‌هایی که پیرامون رفع مشکلات شهرستان بویراحمد احصا شده، مورد تحقیق قرار می گیرد و در مجمع استانی مطرح، بررسی و مطالبه گری می شود.

سرهنگ حسین انوری افزود: امروز ۴ طرح زنان وخانواده، بهداشت وسلامت، تعلیم و تربیت، تحقیقات و فناوری مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.