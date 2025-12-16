روسای اداره تعزیرات حکومتی، اداره صمت معاون خدمات شهری شهرداری و نماینده فرماندار گلپایگان از دوشنبه بازار گلپایگان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره صمت گلپایگان در این بازدید گفت: برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان بازرسی اداره صمت شهرستان با هدف نظارت برعرضه میوه و خشکبارویژه شب یلدا به صورت مستمر از بازار روز و مراکزعرضه میوه و تره بار شهرستان گلپایگان تا شب یلدا ادامه دارد.

مرتضی جمالی افزود: شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف و گران فروشی را به شماره تلفن ۱۲۴ و سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.

همایون صالحی؛ رئیس اداره تعزیرات حکومتی گلپایگان نیز گفت: در بازرسی صورت گرفته ازبازار روز میوه و تره بار گلپایگان نحوه قیمت گذاری و درج نکردن قیمت از مشکلات این بازار بود که مقرر شد این مشکلات به زودی برطرف شود.

مهدی خلجی؛ معاون خدمات شهری شهرداری گلپایگان هم گفت: با هماهنگی شهردار گلپایگان و برای رفاه حال مردم وتامین میوه شب یلدای شهروندان مقرر شد بازار روز گلپایگان از ۲۸ آذر تا شب یلدا هروز دایر باشد.