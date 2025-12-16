به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران اعلام کرد: در راستای تکمیل پروژه ادامه بزرگراه یادگار امام (ره)، دسترسی‌های طرح جدید میدان فتح در سه سطح در حال تکمیل و بهره برداری است.

مهدی صداقتی با بیان اینکه تاکنون چهار دسترسی این میدان که همگی مرتبط با بزرگراه آیت اله سعیدی است، زیر بار ترافیک رفته و سه دسترسی دیگر نیز مراحل آماده سازی را طی می‌کند، گفت: دو دسترسی "جنوب به غرب" و "غرب به غرب" این میدان پس از تکمیل به بهره برداری می‌رسد، اما بهره برداری از دسترسی "شمال به شرق" این میدان موکول به تکمیل ادامه بزرگراه یادگار امام است.

وی ادامه داد: "دسترسی جنوب به غرب میدان فتح" از جنوب بزرگراه آیت اله سعیدی آغاز و با عبور از یک پل بر روی بزرگراه یادگار امام به سطح زیرین رفته و با گذر از زیر پل بزرگراه آیت اله سعیدی، وارد بزرگراه یادگار امام شده و در نهایت در غرب میدان فتح به سطح زمین باز می‌گردد.

صداقتی افزود: "دسترسی غرب به غرب میدان فتح" که شامل یک دستگاه پل دوربرگردان است نیز جهت انتقال به غرب بزرگراه فتح اجرایی شده است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران از اتمام اجرای قلوه بتن و مراحل نهایی جدولکاری و پیاده روسازی در این میدان خبر داد و افزود: اجرای دیواره‌های حائل و وزنی به پایان رسیده است.

وی با اشاره به تکمیل شبکه جمع آوری آب‌های سطحی ادامه بزرگراه یادگار امام در محدوده میدان فتح، از آغاز اجرای لایه دوم آسفالت در این بخش خبر داد و اظهار داشت: پیش بینی می‌گردد حدود ۵۰۰۰ تن آسفالت در روز‌های آتی اجرا گردد.

صداقتی همچنین گفت: اجرای فضای سبز در بخش شرقی میدان فتح ادامه دارد و عملیات تکمیلی نظیر اجرای روشنایی و نیوجرسی نیز در حال اجراست.