به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ بر اساس اطلاعیه اداره کل هواشناسی گلستان از بامداد فردا و پس فردا چهارشنبه و پنجشنبه با ورود سامانه سرد و بارشی گاهی شاهد رگبار و رعد و برق در نواحی کوهستانی و سردسیر ریزش برف و وزش باد نسبتاً شدید خواهیم بود و تا جمعه کاهش دما و ماندگاری هوای سرد و پدیده مه پیش بینی می شود .

با فعالیت این سامانه احتمال آبگرفتگی برخی معابر ، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل ها ،اختلال در تردد جاده ای به ویژه جاده های کوهستانی ،کاهش دید در نواحی کوهستانی و سردسیر یخبندان شبانه ،افزایش مصرف حامل های انرژی و احتمال آسیب به محصولات کشاورزی و باغی وجود دارد .

هواشناسی به شهروندان توصیه کرد از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه ها و مسیل ها بپرهیزند و مدیریت مصرف حامل های انرژی ، احتیاط در تردد جاده ای، احتیاط در فعالیت های تفریحی طبیعت گردان و کوهنوردی و انجام تمهیدات پیشگیرانه لازم را مد نظر قرار دهند .