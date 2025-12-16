به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ یاسر فاطمی افزود: بدون مدیریت اصولی زیستگاه‌ها، امکان صیانت پایدار از گونه‌های ارزشمند دریایی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تنوع زیستی دریایی شامل ماهیان، لاک‌پشت‌های دریایی، پستانداران دریایی مانند دلفین‌ها و نهنگ‌ها، و همچنین بی‌مهرگان و مرجان‌ها است، اظهار داشت: هر کدام از این گروه‌ها با چالش‌های خاصی روبه‌رو هستند که نیازمند مدیریت هدفمند است.

وی افزود: در حوزه مرجان‌ها، تخریب زیستگاه و آلودگی‌ها تهدید جدی محسوب می‌شود و در مورد لاک‌پشت‌های دریایی، ساخت‌وساز‌های ساحلی و تردد کنترل‌نشده در سواحل، به‌ویژه در فصل تخم‌گذاری، مشکلات قابل‌توجهی ایجاد کرده است.

سرپرست مرکزاقیانوس‌شناسی بوشهر با اشاره به وضعیت پستانداران دریایی بیان کرد: تردد بالای شناور‌ها و آلودگی صوتی زیر آب از عوامل مهم تهدیدکننده دلفین‌ها و نهنگ‌ها به شمار می‌رود که باید به‌صورت جدی مدیریت شود همچنین در بخش ماهیان، صید بی‌رویه یکی از چالش‌های اصلی است که بدون سامان‌دهی آن، ذخایر آبزیان با خطر کاهش جدی روبه‌رو خواهند شد.

فاطمی توانمندسازی جوامع محلی را یکی از ارکان اصلی حفاظت از محیط زیست دریایی دانست و گفت: تا زمانی که معیشت جوامع محلی تأمین نشود، فشار بهره‌برداری از طبیعت ادامه خواهد داشت ایجاد مشاغل جایگزین می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار صیادی و حفظ منابع دریایی ایفا کند.

وی با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از محیط زیست اظهار داشت: مردم صاحبان اصلی محیط زیست و تنوع زیستی هستند و دولت نقش مجری را ایفا می‌کند همراهی مردم، نهاد‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد محلی، زمینه‌ساز موفقیت برنامه‌های حفاظتی خواهد بود.

سرپرست مرکزاقیانوس‌شناسی بوشهر همچنین به وضعیت جنگل‌های حرا پرداخت و گفت: بیشترین وسعت جنگل‌های حرا در خلیج فارس متعلق به ایران است، اما بر اساس ارزیابی‌های اخیر اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، این جنگل‌ها در رده «آسیب‌پذیر» قرار گرفته‌اند و نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق هستند.

فاطمی نزدیکی این جنگل‌ها به صنایع آلاینده، تغییرات اقلیمی، سدسازی و فعالیت‌های کشاورزی در بالادست، برداشت غیرمجاز عسل و چرای دام را از مهم‌ترین تهدیدات جنگل‌های حرا برشمرد و افزود: این موارد باید از طریق فرهنگ‌سازی، توانمندسازی جوامع محلی و اعمال قانون مدیریت شوند.

وی درباره کاشت نهال حرا در سواحل نیز گفت: جنگل‌های حرا نقش مهمی در تثبیت کربن، کاهش اثرات تغییر اقلیم، حفاظت سواحل در برابر طوفان‌ها و ایجاد بستر مناسب برای صیادی و گردشگری دارند و می‌توانند منبع درآمدی پایدار برای جوامع محلی باشند.

فاطمی تأکید کرد: کاشت نهال حرا باید حتماً با نظر کارشناسان و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود تا از بروز تعارضات زیست‌محیطی در آینده جلوگیری شود.