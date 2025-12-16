به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این انتخابات خورشید گزدرازی با رأی اعضا به عنوان رئیس جدید اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر انتخاب شد.

در این انتخابات، خورشید گزدرازی، علی غوابش، محمدعلی دیده‌روشن، امین فرطوسی، سید محمد میرانی کناری، مصطفی ایوبی‌فر و احمد مرادی به عنوان اعضای جدید هیئت‌مدیره برگزیده شدند.

علی غوابش و محمدعلی دیده‌روشن به عنوان نواب رئیس، مصطفی صالحی‌نژاد دبیرکل و مدیر روابط عمومی، احمد مرادی خزانه‌دار و سید محمد آیت‌الهی موسوی بازرس اتاق مشترک ایران و قطر معرفی شدند.

توسعه روابط تجاری ایران و قطر و افزایش مبادلات بخش خصوصی دو کشور، از اهداف اصلی هیئت‌مدیره جدید اعلام شده است.