مدیر بنیاد مسکن تویسرکان گفت: هرگونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن از طریق ثبت‌نام کنندگان در طرح‌ها، مشاوران املاک، افراد و روش‌های مختلف غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تویسرکان، با هشدار نسبت به انتشار آگهی‌های فروش امتیاز واحد‌های طرح‌های حمایتی تأمین مسکن در فضای مجازی اظهار داشت: برابر ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که مطابق ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن تنظیم شده، هرگونه خرید و فروش، واگذاری امتیاز یا اعطای وکالت انتقال واحد‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می‌شوند، در مرحله زمین و ساخت و قبل از پایان کار ممنوع و ثبت رسمی هرگونه معامله و یا وکالت‌نامه، پس از پایان کار و یا نصب شمارشگر برق منوط به استعلام از اداره راه و شهرسازی خواهد بود.

سهیل مومیوند افزود: امتیاز این طرح‌ها به متقاضیان واجد شرایط مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی تعلق دارد و تنها انتقال مجاز نیز در همین چارچوب امکان‌پذیر است.

مدیر بنیاد مسکن تویسرکان تأکید کرد: بنیاد مسکن هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال این‌گونه معاملاتی که بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی انجام شود، ندارد.

وی از شهروندان خواست برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی، از اعتماد به آگهی‌های منتشرشده در فضای مجازی خودداری کنند.