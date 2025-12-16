به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: برای مواجهه با بارش‌های زمستانی در استان با ۲۰۴ نفر به همراه ۱۶۶ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در حالت آماده‌باش قرار دارند.

سلیم اصغری افزود: بیش از ۹ هزار تُن شن و نمک خریداری و برای اجرای طرح راهداری زمستانی تأمین و دپو شده است.

وی از تجهیز و مهیاسازی ۱۲ باب راهدارخانه در سطح استان خبر داد وگفت: تیم‌های گشت راهداری با آماده‌باش کامل و با پایش مستمر محورهای استان، محورهای مواصلاتی را ایمن نگه می‌دارند.