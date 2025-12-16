به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدحسینی نماینده قم در این رقابت‌ها، پس از موفقیت در مراحل مقدماتی به جمع ۲۰ نفر برتر راه یافت و با ثبت بهترین رکورد در جایگاه نخست ایستاد.

محمدگایینی و ابراهیم‌موسوی دیگر ورزشکاران فینالیست قم در این رقابت‌ها بودند.

این رقابت‌ها شامل حرکات قدرتی، سرعتی و ورزش‌های توپی و تمرکزی بود.

رقابت‌های چالشی قهرمانی کشور ویژه سالمندان بالای ۶۰ سال به میزبانی قصرشیرین برگزار شد.