بررسیمجوز اصلاحات طرح پزشکخانواده باحمایت رئیسجمهور
نشست پیگیری اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، برگزار و علاوه بر بررسی آخرین وضع اجرای آزمایشی این طرح در ۶۴ شهرستان، مصوب شد با حمایت رئیس جمهور، مجوز اصلاحات لازم در ساز و کار پرداخت برای اجرای کامل طرح در ۵ شهرستان مرند، آققلا، بابل، خدابنده و قائنات در هیئت دولت، بررسی و درباره آن تصمیمگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست پیگیری اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، امروز سهشنبه به ریاست آقای پزشکیان و با حضور وزیر و دیگر اعضای ستاد اجرایی طرح در وزارت بهداشت و درمان و مدیران شرکتهای بیمهگر کشور برگزار شد.
همچنین مقرر شد که پس از اخذ این مجوز، نتیجه اجرای کامل طرح در این ۵ شهرستان تا حدود ۲ هفته پس از آغاز، به آقای پزشکیان ارائه شود.
روش اجرا و بازخوردهای اجرای آزمایشی طرح در ۶۴ شهرستان هدف نیز در قالب گزارش تصویری ارائه شد.
در این نشست بر اساس تکلیف رئیس جمهور، برای احصاء دقیق جزئیات حساب ملی، منابع و هزینههای بخش سلامت و درمان، آخرین گزارش تهیه شده در این زمینه ارائه شد که آقای پزشکیان تأکید کرد تا برای افزایش دقت این گزارش و نیز تصمیمگیری دقیقتر برای هزینهکرد منابع، باید اعتبارات یارانهای بخش سلامت با ارزش واقعی، محاسبه و در گزارش، لحاظ شوند.
رئیس جمهور در اینباره، تصریح کرد: وقتی مجموع منابعی که از طرف دولت، شرکتهای بیمهگر و دیگر بخشها به بخش سلامت و درمان اختصاص مییابد، به دقت و با تفکیک مشخص می شود، تصمیمگیری درباره روش هزینهکرد آن برای ارتقاء کیفی ارائه خدمات، دقیقتر خواهد شد. این منابع میتواند در یک صندوق مجازی، تجمیع و سهم هر بخش در آن مشخص و منجمد شود تا بتوان مشکل پرداختهای با تأخیر را نیز سامان داد.
آقای پزشکیان با بیان اینکه بر اساس اطلاعات موجود، باور دارم که با همین منابع فعلی بخش سلامت و درمان نیز میتوان خدمات بسیار با کیفیتتر، گستردهتر و عادلانهتری به مردم ارائه کرد، اظهار داشت: باور دارم که اگر منابع این بخش به شکل هدفمند و با برنامه در مسیر تأمين و خرید سلامت و نه عمدتا در زمینه گسترش مراکز و تجهیزات درمانی هزینه شود، هم موجب ارتقاء رضایتمندی توأمان مردم و گروه درمان میشود و هم خدمات با کیفیتتری در سراسر کشور بهخصوص در مناطق محروم، ارائه خواهد شد.
رئیس جمهور با توجه به بخشی از اطلاعات ارائه شده درباره سهم بخشهای سلامت و درمان که نسبت آن ۱۵ به ۸۵ درصد بود، گفت: اگر این آمار را فاجعه توصیف کنیم، اغراق نیست؛ موفقیت یک نظام درمانی در گرو تقدم بخشیدن به پیشگیری بر درمان است.
آقای پزشکیان، بار دیگر بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از فناوریها و تجهیزات نوین در اجرای طرح پزشک خانواده، تاکید و تصریح کرد: اجرای این طرح، همچنین موجب توزیع هدفمند منابع و صرفهجویی قابل توجه در هزینهها خواهد شد که بازتوزیع این منابع بر اساس ساز و کار پرداخت مبتنی بر عملکرد، میتواند موجی از کوچ پزشکان از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچکتر و مناطق محروم را شکل دهد.
رئیس جمهور، افزایش کیفیت خدمات درمانی بر پایه خرید سلامت، افزایش توأمان رضایتمندی مردم و گروه درمانی و در نتیجه، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی را از جمله نتایج اجرای موفق طرح پزشک خانواده برشمرد و گفت: اجرای این طرح میتواند بسیاری از تجویزهای غیر ضروری فعلی در زمینه دارو، آزمایش و عکسبرداریهای پزشکی را رفع و از این محل نیز به مدیریت بهینه منابع سلامت و درمان کمک کند.
درخواست مطرح شده در این نشست از طرف اعضای ستاد اجرای طرح پزشک خانواده به منظور اصلاح ساز و کار پرداخت برای اجرای کامل طرح در ۵ شهرستان منتخب، اجرای یکی از بهروزترین رویکردهای فعلی در مدیریت بخش سلامت و درمان به منظور ارتقاء واقعی کیفیت خدمات به جای توسعه صرف تختهای بیمارستانی و تجهیزات تشخیصی و درمانی بود که بر اساس آن، پرداخت شایسته به گروه درمان، نه در ازای تعداد کارهای درمانی، بلکه بر اساس نتیجه آنها انجام شود.
این روش، موجب افزایش دقت تجویزهای دارویی و تشخیصی، کمک به تقدم رویکرد پیشگیری بر درمان، کاهش هزینههای مالی بیمار و نیز جلوگیری از اتلاف وقت او، افزایش بهرهوری تجهیزات و مراکز درمانی موجود و افزایش رضایت کارکنان و مراجعان نظام سلامت و درمان خواهد شد.
گفتنی است، برای نخستین بار، ارائه ۱۳ خدمت مهم دندانپزشکی به غیر از خدمات زیبایی نیز در قالب اجرای آزمایشی طرح پزشک خانواده در ۶۴ شهرستان پیشنهادی، آغاز شده است.