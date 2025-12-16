پخش زنده
امروز: -
نخستین موزه قاریان مصر وابسته به دارالقرآن مرکز فرهنگی اسلامی این کشور، شامل آثار شخصی ۱۱ نفر از قاریان ارشد مصر، افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این موزه در مراسمی با حضور اسامه الازهری وزیر اوقاف مصر و احمد فؤاد هنو وزیر فرهنگ این کشور افتتاح شد و این دو وزیر از بخشهای مختلف آن بازدید کردند.
این موزه شامل آثار شخصی ۱۱ نفر از قاریان ارشد مصر از جمله محمد رفعت، عبدالفتاح شعشاعی، طه الفشنی، مصطفی اسماعیل، محمود خلیل الحصری، محمد صدیق منشاوی، ابوالعینین شعیشع، محمود علی البناء، استاد عبدالباسط عبدالصمد، محمد محمود طبلاوی و احمد الرزیفی است و خانوادههای این قاریان در مراسم بازدید از موزه حضور داشتند.
این مکان چهار سالن اصلی دارد و مجموعهای از نسخ خطی، آثار نادر و اجازهنامههای قرآنی اهداشده الازهر به تعدادی از قاریان در آن نگهداری میشود.
همچنین سالن تخصصی گوشدادن به تلاوتهای برگزیده (گلچین) از دیگر بخشهای موزه است که به بازدیدکنندگان تجربهای جامع برای شناخت بیشتر قاریان و شنیدن تلاوتهای آنان ارائه میدهد.
وزیر اوقاف مصر در این مراسم گفت: افتتاح موزه قاریان قرآن گامی مهم در راستای حفظ هویت دینی میانهرو و پاسداشت نمادهای تلاوت است که قرآن کریم را پیش از گوشها به قلب مردم رساندند.
اسامه الازهری افزود: مکتب تلاوت قرآن مصر در نشر درک صحیح کتاب خدا و نهادینهکردن ارزشهای زیبایی، خشوع و میانهروی در امت اسلام تأثیرگذار بوده است.
وی گفت: قاریان قرآن مصر مهارت در علوم قرآن، اجرای عالی و تلاوت خالصانه را با هم ترکیب کردند و همین امر سبب شد تلاوتهای آنان به مکتبی فکری برای نسلهای مختلف تبدیل شود.
وزیر اوقاف مصر اضافه کرد: این موزه نقش مهمی در معرفی تاریخ نمادهای تلاوت و نقش آنان در آگاهیبخشی دینی و معنوی دارد.